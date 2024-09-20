Wilfried Zaha'nın pişmanlığı: Lyon'da villa değil daire verdiler Wilfried Zaha ve ailesi, Galatasaray'da yaşadıkları hayatı özlediği için Lyon'a gittiğine pişman oldu.

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Galatasaray'da Lyon'a kiralık olarak transfer olan Wilfried Zaha, büyük bir şok yaşıyor.

HT Spor'un haberine göre; Wilfired Zaha, Fransa'ya da adapte olamadı.

İSTANBUL'DA VİLLA, LYON'DA DAİRE

İstanbul'da dört katlı, havuzlu müstakil bir konutta oturan Fildişi Sahilli yıldıza Lyon'da bir apartman dairesi tahsis edildi.

TÜRKİYE'Yİ ÖZLEDİLER

Zaha ve eşinin Fransa'daki sosyal hayata karışamadığı ve Türkiye'deki şartları özledikleri öğrenildi.

"ZAHA FORMSUZ GELDİ"

Öte yandan Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, sezon başında Galatasaray'dan Lyon'a kiralık giden yıldız oyuncunun form durumunu beğenmedi.

Pierre Sage, Zaha'nın durumu hakkında, "Zaha biraz formsuz geldi. Transfer döneminin sonlarına doğru takımdan ayrılacağını düşündüğü için antrenmanları biraz aksattı. 90 dakika oynayabilmesi için biraz zamana ihtiyacı var." dedi.