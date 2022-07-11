Valour FC'de forma giyen William Akio, kaleye yönelen şutu tamamlamak isterken, inanılmazı başararak topu çizgiden çıkardı. O anlar sosyal medyaya da damga vurdu.

Kanada Premier Lig maçında Valour FC ile Wanderers takımları karşı karşıya geldi.

Mücadeleye ise damgasını Valour FC'nin kanat oyuncusu William Akio'nun kaçırdığı gol pozisyonu vurdu.

Alessandro Riggi'nin kaleye yönelen topunu tamamlamak isterken, gole engel olan 23 yaşındaki futbolcu izleyenleri adeta şoke etti.

Akıllara durgunluk getiren pozisyon

Kimse ne olduğunu anlayamazken, 1-0 Valour FC'nin üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmada William Akio'nun sebepsizce topu çizgiden çıkardığı an akıllarda kaldı.

İşte o pozisyon...

William Akio takım arkadaşının golünü engelledi - İZLE

