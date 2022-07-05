Petrol
104.7
-7.75%
Euro
17.4027
-0.76%
Dolar
16.983
0.93%
Altın
965.52
-1.25%
Borsa
2371
0.00%
Bitcoin
332.153
-0.47%
BTXN Coin
6.68
-4.43%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C
    William Carvalho, Real Betis'in kamp kadrosuna alınmadı

    William Carvalho, Real Betis'in kamp kadrosuna alınmadı

    Fenerbahçe ve Galatasaray'a müjde Real Betis'ten geldi. Yeni sezon için 30 yaşındaki William Carvalho kamp kadrosuna dahil edilmedi.
    • 05.07.2022 - 18:05
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 18:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Birçok transferde kıyasıya mücadele eden Fenerbahçe ile Galatasaray, William Carvalho transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

    Her iki kulüp de Portekizli ön liberoyu kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ederken, 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili Real Betis'ten güzel haber geldi.

    William Carvalho, Real Betis in kamp kadrosuna alınmadı #1

    Kamp kadrosunda yok

    Avusturya'da kampa girecek olan İspanyol ekip, William Carvalho'yu kamp kadrosuna dahil etmeyeceğini açıkladı.

    Bununla birlikte Carvalho'nun İstanbul'un hangi yakasında olacağı taraftarları heyecanlandırırken, deneyimli oyuncunun ezeli rakiplerden birine gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak

    33 maça çıktı

    Real Betis takımında ön libero mevkinde forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 33 maça çıkarken 2 gol ve 3 asist katkısı ile sezonu kapattı.

    William Carvalho, Real Betis in kamp kadrosuna alınmadı #2


    İlginizi Çekebilir

    Düzceli şehidin baba ocağında yas var
    3. Sayfa

    Düzceli şehidin baba ocağında yas var

    Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    Futbol

    Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    İsmail 2 haftada nasıl zengin oldu!
    Metabot

    İsmail 2 haftada nasıl zengin oldu!

    Görüş Bildir