William Carvalho, Real Betis'in kamp kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe ve Galatasaray'a müjde Real Betis'ten geldi. Yeni sezon için 30 yaşındaki William Carvalho kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Birçok transferde kıyasıya mücadele eden Fenerbahçe ile Galatasaray, William Carvalho transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Her iki kulüp de Portekizli ön liberoyu kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ederken, 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili Real Betis'ten güzel haber geldi.

Kamp kadrosunda yok

Avusturya'da kampa girecek olan İspanyol ekip, William Carvalho'yu kamp kadrosuna dahil etmeyeceğini açıkladı.

Bununla birlikte Carvalho'nun İstanbul'un hangi yakasında olacağı taraftarları heyecanlandırırken, deneyimli oyuncunun ezeli rakiplerden birine gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak

33 maça çıktı

Real Betis takımında ön libero mevkinde forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 33 maça çıkarken 2 gol ve 3 asist katkısı ile sezonu kapattı.