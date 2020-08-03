Willian, Chelsea'nin son teklifini de reddetti

Chelsea ile Willian arasındaki sözleşme yenileme görüşmelerinde ilerleme kaydedilemedi. Brezilyalı futbolcu takımdan ayrılabilir.

Willian, Chelsea'nin kendisine yaptığı son sözleşme teklifini de geri çevirdi.

Maviler'le mevcut kontratı ağustos ayı sonunda sona erecek olan Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali yükseldi.

Goal'ün edindiği bilgilere göre, Willian, Chelsea'nin yaptığı iki yıllık yeni kontrat teklifini bir kez daha geri çevirdi. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, geleceğiyle ilgili nihai kararı almak için biraz daha beklemek istiyor.

''SON MAÇIN ARDINDAN KARAR VERECEK''

Willian'ın menajeri Kia Joorabchian, geçtiğimiz hafta ESPN'e verdiği demeçte "Premier Lig'den iki sağlam teklif var. Bir tane MLS kulübünden teklif var. İki tane de Avrupa'dan teklif var. Bu sezonki son maçın ardından kararını verecek." ifadelerini kullanmıştı.

Willian'ın Chelsea ile bu sezon çıkacağı son maç, bir mucize gerçekleşmezse, 3-0'lık mağlubiyetin rövanşında Bayern Münih deplasmanında olacak. Brezilyalı yıldız, 8 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının ardından son kararını verecek.

Willian, Chelsea formasını giydiği 7 sezonda 338 maça çıktı, 63 gol attı.