Wojciech Szczesny: Para için Suudi Arabistan'a gitmem Juventus'un başarılı kalecisi Wojciech Szczesny, Suudi Arabistan için çıkan transfer dedikoduları sonrası "Arabistan'a gitmektense, meydan okumayı tercih ederim" dedi.

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Serie A ekiplerinden Juventus'ta Gianluigi Buffon'dan kaleyi kaparak büyük bir başarıya imza atan ve ardından filesini kimseye teslim etmeyen Wojciech Szczesny'den çarpıcı bir açıklama geldi.

Dünya futbolunun önemli isimlerinin büyük paralar karşılığında Suudi Arabistan'a transfer olmasının ardından kendisine de teklif geldiğini belirten Polonyalı file bekçisi, hayatında paranın önemli olmadığını söyledi.

Hayatta para eksikliğim yok. Kariyerim boyunca zaten çok para kazandım. Arabistan'a gitmektense eğlenceli meydan okumaları tercih ederim.

Futbolseverlerden büyük destek

Bu sözlerin ardından birçok futbolsever, "Futbolu sadece para için oynamayanlara selam olsun." benzeri yorumlar yaparak 33 yaşındaki kaleciye destek oldu.