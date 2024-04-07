Wojciech Szczesny'den Kenan Yıldız'a büyük övgü: 5 sene sonra... Juventus forması giyen Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny, milli futbolcu Kenan Yıldız için iddiaya girdiğini açıkladı.

ensonhaber.com

Juventus'un deneyimli kalecisi Wojciech Szczesny, Foot Truck YouTube kanalına yaptığı açıklamalarda milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Szczesny, Kenan Yıldız'ın gelecekte Ballon d'Or adayı olacağına dair bir iddiaya girdiğini ve henüz bu kadar yetenekli bir oyuncu görmediğini belirtti.

Birisiyle Kenan Yıldız'ın beş yıl içinde Ballon d'Or'a aday olacağına dair iddiaya girdim. Birçok oyuncuyla oynadım ama henüz bu kadar yetenekli bir oyuncu görmedim.

Szczesny'nin kariyeri başarılarla dolu

2017'den beri Juventus forması giyen 33 yaşındaki kaleci, bu sezon 28 maçta görev alırken kalesinde 23 gol gördü.

Szczesny, Juventus'taki kariyeri boyunca 3 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası şampiyonluğu ve 2 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kenan Yıldız en iyi 50 genç yetenek arasında

Kenan Yıldız, 2024 yılında en iyi 50 genç yetenek listesinde 8. sırada yer alırken, Real Madrid forması giyen Arda Güler ise 5. sırada yer aldı.

Bu başarılar, genç Türk futbolcuların uluslararası alanda da dikkat çekici bir performans sergilediğini gösteriyor.