Wolfsburg'da Niko Kovac dönemi sona erdi

AA
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Wolfsburg'da teknik direktör Niko Kovac'ın görevine son verildi.
Wolfsburg Kulübü, Mayıs 2022'den bu yana görevde bulunan 52 yaşındaki Hırvat çalıştırıcıyla yolların ayrıldığını duyurdu.
11 haftadır galip gelemiyor
Kovac yönetimindeki Wolfsburg, Bundesliga'da bu sezon 26 haftada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 25 puan topladı.
Son 11 haftada galip gelemeyen Wolfsburg, düşme hattının 6 puan üstünde 14. sırada yer aldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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