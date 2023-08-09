Wolverhampton, Julen Lopetegui ile yollarını ayırdı

AA
İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da teknik direktör Julen Lopetegui ile yollar ayrıldı.
Wolverhampton Kulübü, 56 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının ligde 2023-2024 sezonunun başlamasına iki gün kala karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrıldığını duyurdu.
2022 yılında takımın başına geçmişti
İspanya Milli Takımı, Porto, Real Madrid ve Sevilla'yı çalıştıran Lopetegui, Kasım 2022'de Wolverhampton'ın başına geçmişti.
Lopetegui yönetimindeki Wolverhampton, geçen sezonu 41 puanla 13. sırada tamamladı.