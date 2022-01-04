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    Wolverhampton, Manchester United'ın yenilmezlik serisini bitirdi

    İngiltere Premier Lig'in 21. hafta kapanış maçında Wolverhampton, Manchester United'ı 1-0 yendi.
    • AA
    • 04.01.2022 - 05:25
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    Wolverhampton, Manchester United'ın yenilmezlik serisini bitirdi

    İki maç eksiği bulunan takımlar arasındaki mücadelede Manchester United, Wolverhampton'ı konuk etti. Wolverhampton, Moutinho'nun 82. dakikada kaydettiği golle karşılaşmayı kazandı.

    MANU'NUN SERİSİ SONA ERDİ

    Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlükten ayrılmasının ardından 6'sı ligde olmak üzere çıktığı 8 maçı da kaybetmeyen Manchester United'ın serisi sona erdi.

    Puanını 28'e yükselten Wolverhampton 8'inci, 31 puanda kalan Manchester United ise 7. sıradaki yerini korudu.

    Wolverhampton, Manchester United ın yenilmezlik serisini bitirdi #1

    Wolverhampton, Manchester United ın yenilmezlik serisini bitirdi #2

    Wolverhampton, Manchester United ın yenilmezlik serisini bitirdi #3


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