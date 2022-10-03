Petrol
88.71
4.19%
Euro
18.2585
0.67%
Dolar
18.563
0.33%
Altın
992.46
0.43%
Borsa
3243
1.99%
Bitcoin
359.953
-0.34%
BTXN Coin
10.61
-6.02%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Wolverhampton'ta Bruno Lage'nin sözleşmesi feshedildi

    Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'ta Bruno Lage dönemi sona erdi.
    • 03.10.2022 - 11:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Wolverhampton'ta Bruno Lage'nin sözleşmesi feshedildi

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ta teknik direktör Bruno Lage ile yolların ayrıldığı açıklandı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon alınan kötü sonuçlar nedeniyle 46 yaşındaki Portekizli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

    18. sırada yer alıyorlar

    Bu sezon 8 lig maçında sadece bir galibiyet alarak 6 puan toplayabilen Wolverhampton Wanderers, 18. sırada yer alıyor.

    Bruno Lage, İngiltere temsilcisinden önce altyapısında da görev aldığı Portekiz ekibi Benfica'yı 2019-2020 yıllarında çalıştırmıştı.

    Wolverhampton ta Bruno Lage nin sözleşmesi feshedildi #1


    İtalya Serie A'da ilk kez kadın hakem görev aldı
    Dünyadan futbol

    İtalya Serie A'da ilk kez kadın hakem görev aldı

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na salvolar
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na salvolar

    Görüş Bildir