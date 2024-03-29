Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'de kalıyor Bayern Münih ve Liverpool'un istediği Xabi Alonso, görevine Alman ekibi Bayer Leverkusen'de devam edeceğini açıkladı.

ensonhaber.com

Alman devi Bayern Münih ve İngiliz temsilcisi Liverpool'un yakından ilgilendiği İspanyol teknik adam Xabi Alonso'nun geleceği netleşti.

Başarılı çalıştırıcı, Hoffenheim ile oynanacak Bundesliga maçı öncesi basın toplantısında konuşarak gelecek sezon Bayer Leverkusen'de kalacağını açıkladı.

"Bayer Leverkusen'deki işim henüz bitmedi"

42 yaşındaki teknik adam, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yönetimle bir toplantı yaptık. Kulüpte kalacağımı kendilerine bildirdim. Bayer Leverkusen'deki işim henüz bitmedi. Bayer Leverkusen fantastik bir kulüp. En iyi kararı verdiğimi düşünüyorum.

Bu sezon yenilgi yüzü görmedi

Bu sezon Xabi Alonso yönetiminde çıktığı 38 maçta yenilgi yüzü görmeyen Bayer Leverkusen, ligde en yakın rakibi Bayern Münih'in 10 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Alman ekibi, zor anlar yaşadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı eleyerek çeyrek finale yükselmişti.

2026 yılına kadar kırmızı-siyahlı takımla sözleşmesi devam eden Alonso, çıktığı 38 maçta 33 galibiyet 5 beraberlik aldı ve hiç mağlup olmadı.