Xabi Alonso: Verilen tepkiyi beğendim Bayer Leverkusen teknik direktörü Xabi Alonso, Roma maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Bayer Leverkusen teknik direktörü Xabi Alonso, 2-2 berabere kalarak finale yükseldikleri Roma maçının ardından konuştu.

Xabi Alonso maçı değerlendirerek, ''Bu kadar zor olmasını bekliyordum. Roma'da zaten zor olmuştu. İki golle geriye düştük ama ne yarattığımızı unutmamalıyız ve verilen tepkiyi beğendim. Geçen yıl finale çok yaklaşmıştık, bu yıl ise kazandık. Şimdi finalde yine bir İtalyan'la karşılaşacağız." dedi.

"Roma saldırma konusunda iyiydi"

Sözlerine devam eden yıldız teknik adam, ''Roma da bize saldırma konusunda çok iyiydi. Atalanta uzun yıllardır Gasperini ile oynuyor ve köklü bir takım, onlara meydan okumak güzel olacak.'' ifadelerini kullandı.