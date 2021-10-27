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    Xavi, Al-Sadd ile yenilmezlik rekoru kırdı

    Xavi, Al-Sadd kariyerindeki başarılı grafiğini sürdürüyor. Lig lideri ekip, yenilmezlik serisiyle yeni rekorun sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 14:12
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 14:15
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    Xavi, Al-Sadd ile yenilmezlik rekoru kırdı

    Katar Ligi ekiplerinden Al-Sadd'ın başında ikinci yılını geçiren teknik direktör Xavi, takımıyla birlikte kazanmaya devam ediyor.

    Umm Salal karşısında 3-1 galip gelen Al-Sadd, 34 maçlık yenilmeme serisiyle lig rekoru kırdı.

    BU SEZON DA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

    İspanyol teknik adam, Al-Sadd ile 7 kupa kazandı ve bu sezon ligde liderliğini sürdürüyor.

    Barcelona'ya dönme arzusunu gizlemeyen 41 yaşındaki Xavi, takımının başında toplam 93 maçta, 63 galibiyet, 14 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı.

    Xavi, Al-Sadd ile yenilmezlik rekoru kırdı #1

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