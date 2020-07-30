Xavi koronavirüsü atlattı

En Son Haber

Katar ligi takımlarından Al Sadd, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıkladığı Xavi'nin hastalığı atlattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, A takımın antrenmanı, test sonucu pozitif çıkmasından bu yana 14 gündür tecrit altında yaşayan İspanyol teknik adamın gözetiminde gerçekleştirildi.

Barcelona'nın efsane isimlerinden olan Xavi, geçen yıl Al Sadd'da futbolu bırakmış ve Katar ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.