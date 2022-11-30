Xavi: Mbappe, Neymar, Messi üçlüsünü isterdim

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Katar'da katıldığı bir etkinlikte transferle ilgili soruları cevaplandırdı. Xavi, PSG'nin yıldızları Mbappe, Neymar ve Messi hakkında da konuştu.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, bir dönem futbol hayatını sürdürdüğü ve teknik direktörlük kariyerine başladığı Katar'da katıldığı etkinlikte Lionel Messi ile ilgili gelen bir soruya cevap verdi.

"Mbappe, Neymar, Messi üçlüsünü Barcelona'da görmek isterdim"

Kadrosunda kimleri görmek istediğine dair gelen bir soruya Xavi Hernandez, "Mbappe, Neymar, Messi üçlüsünü Barcelona'da görmek isterdim." cevabını verdi.

"Şimdilik çok zor görünüyor"

Messi'nin geri dönüşüyle ilgili gelen bir soruya ise Katalan teknik adam, "Messi'nin geri dönüşünü elbette isterim. Messi dönmek isterse döner ama şimdilik çok zor görünüyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.