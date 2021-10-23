Euro
11.1924
1.02%
Dolar
9.6026
1.08%
Altın
553.67
1.55%
Borsa
1.48
1.68%
Bitcoin
580.000
-4.03%
BTXN Coin
21.01
-1.73%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Xavi teknik adamlık kariyerinde 7. kupasını kazandı

    Xavi Hernandez, Katar Emir Kupası'nda Al Rayyan'ı devirdi. İspanyol futbol adamı 2 senelik hocalık kariyerinde 7. kupasını kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2021 - 13:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Xavi teknik adamlık kariyerinde 7. kupasını kazandı

    1998-2015 yılları arasındaki Barcelona performansıyla herkesi kendine hayran bırakan ve dünyanın en iyi orta sahaları arasına giren Xavi Hernandez kariyerinin son 3 senesini Katar'da geçirmişti.

    Al-Sadd'da forma giyen ve burada da 2 kupa kazanarak futbol kariyerini toplamda 1'i Dünya Kupası, 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 33 kupayla tamamlayan İspanyol oyuncu futbolu bırakmasının ardından Al-Sadd'ın başına geçti.

    Xavi teknik adamlık kariyerinde 7. kupasını kazandı #1

    7 KUPA KAZANDI

    Teknik direktörlük kariyeri de oldukça merak edilen Xavi bu akşam 7. zaferini yaşadı. Katar Emir Kupası'nda penaltılarda Al Rayyan'ı deviren İspanyol futbol adamı Al-Saad'ın başında iki yılda tam 7. kupasını kaldırdı.

    Bilindiği üzere Xavi'nin ismi sık sık Barcelona teknik direktörlüğü için de anılıyor.

    Xavi teknik adamlık kariyerinde 7. kupasını kazandı #2

    Xavi teknik adamlık kariyerinde 7. kupasını kazandı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir