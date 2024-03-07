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Xavi'den Ter Stegen'e övgü: Tarihin en iyisi

Xavi'den Ter Stegen'e övgü: Tarihin en iyisi Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, "Ter Stegen, Victor Valdes ile birlikte Barcelona tarihinin en iyi kalecisi" şeklinde konuştu.