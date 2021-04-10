Katar Yıldızlar Ligi'nde şampiyon, Xavi Hernandez'in teknik direktörlüğünü yaptığı, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Rodrigo Tabata'nın formasını giydiği Al-Sadd oldu.

Barcelona’nın efsane oyuncusu Xavi Hernandez, futbolculuğu kadar teknik direktörlüğüyle de adından söz ettiriyor.

Barcelona’nın oyun stiline benzer şekilde oynattığı Al-Sadd, izleyenlere Guardiola’nın Barça’sından esintiler sunuyor.

XAVI’NİN TAKIMI ŞAMPİYON

Xavi’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Sadd takımı Katar Yıldızlar Ligi'nde namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Futbolcu olarak gittiği Al-Sadd'da teknik direktör olarak ikinci sezonunu tamamlayan Xavi Hernandez, kariyerinin ilk şampiyonluğunu en yakın rakibine 13 puan fark atarak kazanmış oldu.

Xavi'nin takımı Al-Sadd, Katar'da şampiyon oldu İZLE



TAKIMDA TABATA VE SANTI CAZORLA DA FORMA GİYİYOR

Beşiktaş'ın Brezilyalı eski futbolcusu Rodrigo Tabata da takımın önemli isimlerinden…

40 yaşındaki Tabata, şampiyon tamamladıkları ligde çıktığı 20 maçta 10 gol atıp 3 de asist yaptı. Al-Sadd'da ayrıca ünlü İspanyol futbolcu Santi Cazorla da forma giyiyor.