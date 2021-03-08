Xavi'nin takımı lig şampiyonu oldu

Xavi'nin çalıştırdığı Katar ekibi Al Sadd, Umm Selal'i 3-0 mağlup ederek Katar Yıldızlar Ligi'nde mutlu sona ulaştı.

Barcelona ile 8 lig şampiyonluğu yaşayan Xavi, teknik direktörlük kariyerine de hızlı başladı.

İspanyol teknik adamın çalışırdığı Al Sadd takımı, Umm Selal'i 3-0 mağlup ettiği maç sonrası ligde şampiyon oldu.

2015'te Al Sadd'a transfer olan 41 yaşındaki Xavi, daha sonra takımın başına geçmiş ve 2021 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

"ÇOK MUTLUYUM"

"Al Sadd için yeni bir tarih yarattık." ifadelerini kullanan genç teknik adam, "Oyuncu olarak kazandıktan sonra Al Sadd ile ilk kez bir teknik direktör olarak lig şampiyonluğunu kazandığım için mutluyum. Bu grupta yer almaktan mutluyum. Hedefimiz katıldığımız tüm turnuvaları kazanmak. Sezon boyunca ve takıma tüm gücüyle destek veren Al Sadd taraftarlarına teşekkürler, onları mutlu etmek ve kulübe daha fazla şampiyonluk kazandırmak için çalışmaya devam edececeğimize söz veriyoruz." dedi.