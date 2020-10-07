Yargıç, Ronaldo'dan şikayetçi olan Kathryn Mayorga'yı dinleyecek

Kathryn Mayorga isimli kadın, Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. 2019 yılında delil yetersizliği nedeniyle davayı kapatan yargıç, Mayorga'yı yeniden dinleme kararı aldı.

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun, Las Vegas’ta bir kadına tecavüz ettiği iddiası yeniden alevlendi.

Yargıç Jennifer Dorsey, 2019 yılında delil yetersizliğinden ötürü kapattığı davayı, Kathryn Mayorga'nın şikayeti üzerine yeniden açma kararı aldı.

PARAYI ALDIĞI İÇİN PİŞMAN OLDU

2009 yılında bir gece kulübünde tanıştığı Portekizli futbolcunun otel odasında kendisine tecavüz ettiğini iddia eden kadın, 2010 yılında susması için kendisine 375 bin dolar verildiğini, ancak parayı aldığı için pişman olduğunu söyledi.

Eski bir öğretmen ve model olan 37 yaşındaki Kathryn Mayorga, tarihi henüz belli olmayan mahkemede yargıç karşısına geçip olayı yeniden anlatacak.