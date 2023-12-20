Yarıda kalan Bournemouth-Luton Town maçı yeniden oynanacak

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta sonu oynanan, Bournemouth ile Luton Town maçı 1-1 devam ederken, 59. dakikada Luton Town kaptanı Tom Lockyer fenalaşarak yere yığıldı.
Maç tekrar oynanacak
Olayın ardından maç tatil edilmişti. Premier Lig'den yapılan açıklamada, karşılaşmanın belirlenecek bir tarihte baştan oynanacağı belirtildi.
Sağlık durumu stabil
Maç sırasında kalbi duran Lockyer, saha içinde sağlık ekiplerinin erken müdahalesiyle hayata dönmüştü. Hastanede tedavisine devam edilen 29 yaşındaki oyuncunun, uyarılara tepki vermeye başladığı ve sağlık durumunun stabil hale geldiği duyurulmuştu.
Tom Lockyer, takımının geçen sezon mayıs ayında Coventry City ile oynadığı Premier Lig'e yükselme play-off finali maçında da yere yığılarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalp ameliyatı geçiren savunma oyuncusu, sağlık durumunun düzeldiği gerekçesiyle haziran ayında futbola dönüş yapmıştı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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