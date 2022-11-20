Petrol
87.74
-2.27%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
316.333
-0.53%
BTXN Coin
6.09
-8.14%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    Yaşayan Nostradamus'tan Dünya Kupası kehaneti

    Daha önce "zombilere" ve çeşitli felaketlere karşı uyarılarda bulunan "Yaşayan Nostradamus" lakaplı Brezilyalı kahin Athos Salome, Dünya Kupası finali için açıklama yaptı.
    • 20.11.2022 - 15:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yaşayan Nostradamus'tan Dünya Kupası kehaneti

    'Yaşayan Nostradamus' lakaplı 36 yaşındaki Brezilyalı kahin Athos Salome, Katar'da bugün başlayacak olan Dünya Kupası için açıklama yaptı.

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü, Covid-19 pandemisi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline kadar birçok öngörüsünün başarılı çıktığını açıklayan Salome, 'Yaşayan Nostradamus' unvanıyla nam saldı. Salome, ürpertici kehanetleriyle dünyaca ünlü kahinler Nostradamus ve Baba Vanga'nın izinden gidiyor.

    "Umalım ve dua edelim ki Dünya Kupası oynanırken büyük kazalar yaşanmasın ve gökten düşen uçaklar olmasın." diyen Brezilyalı, favoriler arasında yer alan kendi ülkesinin finale çıkamayacağını düşünüyor.

    Yaşayan Nostradamus tan Dünya Kupası kehaneti #1

    Final hakkında yorum yapmadı

    Arjantin ve Fransa'nın Dünya Kupası finalinde karşılaşacağını belirten Athos Salome, 18 Aralık'ta oynanacak finalde şampiyon olacak takım hakkında yorum yapmadı.

    İki takımın finalde karşılaşması için Arjantin'in D Grubu'nda Fransa'nın da C Grubu'nda lider olması gerekiyor. Takımlardan biri 1., diğeri ise 2. sırada olması halinde ise Son 16 Turu'nda karşılaşacaklar.

    Yaşayan Nostradamus tan Dünya Kupası kehaneti #2


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Canlı yayında asgari ücret tartışması
    Medya

    Canlı yayında asgari ücret tartışması

    Boğaziçi'ndeki akademisyenlerin dikilme eylemi devam ediyor
    Gündem

    Boğaziçi'ndeki akademisyenlerin dikilme eylemi devam ediyor

    Görüş Bildir