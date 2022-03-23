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    Yeni sezonun ilk El Clasico'su ABD'de

    Barcelona ve Real Madrid, yeni sezon öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlık maçı oynamak için anlaşmaya vardı.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 13:10
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    Yeni sezonun ilk El Clasico'su ABD'de

    La Liga'nın 29. haftasında Santiago Bernabeu'da karşılaşan Real Madrid ve Barcelona, yeni sezonun ilk El Clasico'sunu İspanya dışında oynayacak.

    Marca'da yer alan haberde, Barcelona ve Real Madrid'in yeni sezon hazırlıkları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlık maçı oynayacağı belirtildi.

    Pandemi nedeniyle son iki sezonda takımların yurt dışına çok fazla çıkamadığına dikkat çekilirken ABD'nin, ülkedeki kısıtlamaların büyük ölçüde kaldırılması nedeniyle tercih edildiği ifade edildi.

    Haberde, Juventus ve Milan'la oynanması planlanan turnuva için anlaşmazlık yaşanmasının ardından iki takımın, özel bir maç oynamak istediği kaydedildi. Ek olarak Real Madrid'in Los Angeles ve San Diego'da da maç yapacağı ancak programın henüz belli olmadığı belirtildi.

    Yeni sezonun ilk El Clasico su ABD de #1

    2020'DE OYNANMASI PLANLANMIŞTI

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevade eyaletinde 2017'de inşaatına başlanan ve 2020'de açılan Allegiant Stadyumu'ndaki ilk maçın, Real Madrid ve Barcelona arasında oynanması planlanmıştı.

    Pandemi nedeniyle maç ertelenirken stadyumun açılışı, Las Vegas Raiders ve New Orleans Saints arasındaki maçla yapıldı.

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