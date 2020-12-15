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    Yeniden futbola dönen Petr Cech ilk maçına çıktı

    Yeniden futbola dönen Petr Cech ilk maçına çıktı

    Chelsea'nin 25 kişilik Premier Lig kadrosunda yer alan Petr Cech, ilk resmi maçına çıktı. Kulüpte aynı zamanda danışmanlık yapan Cech, U23 takımıyla sahalara indi.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2020 - 08:30
    • Güncelleme : 15.12.2020 - 09:28
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    2019'da futbolu bırakan Petr Cech, yeniden yeşil sahalara dönme kararı almıştı.

    Sezon başında Chelsea'nin 25 kişilik Premier Lig listesine eklediği 38 yaşındaki file bekçisi, U23 takımıyla ilk maçına çıktı.

    Yeniden futbola dönen Petr Cech ilk maçına çıktı #1

    2 GOL YEDİ

    Premier Lig 2'de Tottenham'ı konuk eden Chelsea'de Petr Cech karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Cech 17 dakikada kalesinde iki gol görürken kalan sürede üç gol bulan Chelsea, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

    Yeniden futbola dönen Petr Cech ilk maçına çıktı #2

    EN SON ARSENAL'DE OYNAMIŞTI

    Bu sezon ilk kez resmi bir maçta süre alan Petr Cech, son maçına 2019'un Mayıs ayında Arsenal formasıyla çıkmış ve UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea'ye karşı görev yapmıştı.

    2004-2015 yılları arasında Chelsea'nin kalesini koruyan Cech, 2015-2019 yılları arasında ise Arsenal'da görev yapmıştı.

    2018-19 sezonunun sonunda futbolu bırakan ve bu sezon geri dönen 38 yaşındaki deneyimli file bekçisi, Chelsea'de aynı zamanda danışman olarak görev yapıyor.

    Yeniden futbola dönen Petr Cech ilk maçına çıktı #3

    Yeniden futbola dönen Petr Cech ilk maçına çıktı #4

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