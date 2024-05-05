Yenilmezlik serisi 48 maça çıktı! Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt'u da yendi Şampiyon Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 32. haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 5-1 yenerek yenilmezlik serisini 48 maça çıkardı.

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Almanya Bundesliga'nın 32. hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt ile şampiyon Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

Deutsche Bank Park'ta oynanan müsabakayı konuk takım Leverkusen, 5-1'lik skorla kazandı.

Leverkusen, çok rahat kazandı

Karşılaşmada Xabi Alonso'nun ekibine galibiyeti getiren golleri; 12. dakikada Granit Xhaka, 44. dakikada Patrik Schick, 57. dakikada penaltıdan Exequiel Palacios, 77. dakikada Jeremie Frimpong ve 89. dakikada penaltıdan Victor Boniface attı.

Ev sahibi Frankfurt'un tek golü 32. dakikada Hugo Ekitike'den geldi.

Yenilmezlik serisi 48 maça çıktı

Almanya Bundesliga'da şampiyonluğunu üç hafta önce ilan eden Leverkusen, bu galibiyetle yenilmezlik serisini 48 maça yükseltti.

Alman ekibi, Avrupa'da Benfica'nın 48 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etti.

Bayer Leverkusen, 84 puana yükseldi

Bayer Leverkusen, bu galibiyetle birlikte ligdeki puanını 84'e yükseltti. Frankfurt, 45 puanda kaldı.

Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Bayer Leverkusen, Bochum deplasmanına gidecek.

Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında ise perşembe günü sahasında Roma'yı ağırlayacak.

Eintracht Frankfurt, Bundesliga'da gelecek hafta Borussia Mönchengladbach'a konuk olacak.