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Brezilya'nın ekim ayında Uruguay ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilen yıldız oyuncu Neymar, yaşadığı büyük sakatlığın ardından antrenmanlara tekrar başladı.
Sezonu kapattığı söylenen Brezilyalı yıldızın sahalara tam olarak ne zaman döneceği merak konusu olurken aldığı kilolar da dikkatlerden kaçmadı.
Formundan uzak
Yaklaşık dört aydır sakatlık problemleriyle uğraşan Neymar, eski formundan bir hayli uzak olarak çalışmalara başladığı görüldü.
Yıldız futbolcu daha önce sosyal medyaya yansıyan fotoğrafını montaj diyerek yalanlamıştı. Bu videoya vereceği cevap ise merak ediliyor.
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