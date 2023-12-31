Yılın en iyi 10 futbolcusu açıklandı, Cristiano Ronaldo tepki gösterdi IFFHS, 2023 yılının en iyi 10 futbolcusunu açıkladı. Listede yer verilmeyen Cristiano Ronaldo, 'kahkaha emojisi' ile tepki gösterdi.

ensonhaber.com

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun belirlediği 2023 yılının en iyi futbolcuları listesi paylaşıldı.

Bütün bir yıla damga vuran oyuncuların belirlendiği liste ise bazı futbolseverler tarafından tepkiyle karşılandı.

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo, 2023 yılında 54 kez fileleri sarsarak dünyada en çok gol sevinci yaşayan futbolcu oldu.

Tepki gösterdi

Ancak IFFHS'nin hazırladığı listede ise Ronaldo kendine yer bulamadı.

Portekizli isim, Abola'nın paylaştığı gönderiye 'kahkaha emojisi' atarak tepki gösterdi. 38 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı ise sosyal medyada çok konuşuldu.

IFFHS'nin değerlendirmesine göre yılın en iyi 10 futbolcusu şöyle oldu:

1- Erling Haaland (Manchester City): 208 puan

2- Kylian Mbappe (PSG): 105 puan

3- Lionel Messı (PSG - İnter Miami): 85 puan

4- Rodri (Manchester City): 55 puan

5- Jude Bellingham (Dortmund-Real Madrid): 34 puan

6- Kevin De Bruyne (Manchester City): 27 puan

7- Harry Kane (Tottenham-Bayern Münih): 18 puan

8- Bernardo Silva (Manchester City): 9 puan

9- Vinicius Junior (Real Madrid): 8 puan

10- Lautaro Martinez (Inter): 7 puan