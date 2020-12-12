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- Yılın futbolcusu ödülü için Ronaldo, Messi ve Lewandowski yarışacak
Yılın futbolcusu ödülü için Ronaldo, Messi ve Lewandowski yarışacak
- Haber Merkezi
- 12.12.2020 - 14:40
Futbolda yılın en büyük ödülleri için finalistler belli oldu.
Dünya futbolunun patronu, 17 Aralık'ta sahibini bulacak "FIFA Ödülleri" için adayları açıkladı.
Geniş listede ilk 3 sırayı alan isimler, İsviçre'nin Zürih kentindeki ödül töreninde yarışacak.
Yılın futbolcusu adaylarında sürpriz yok. Attığı gollerle Bayern Münih'i Avrupa futbolunun zirvesinde çıkaran Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geride bırakmaya çalışacak.
Yılın kalecisi ödülü üç büyük ismin yarışına sahne olacak. Liverpool'dan Alisson Becker, Bayern Münih'ten Manuel Neuer ve Atletico Madrid'den Jan Oblak "altın eldiven" için son adaylar.
En büyük sürpriz ise "yılın teknik direktörü" adaylarında. Bayern Münih'te yenilmez bir takım yaratan Hans-Dieter Flick ve Liverpool'u 30 yıl sonra lig şampiyonluğuna taşıyan Jurgen Klopp'un rakibi Marcelo Bielsa. "Çılgın" lakabıyla futbol dünyasında ayrı bir yere sahip olan Arjantinli teknik adam, Leeds United'ı 16 yıl sonra Premier League'e çıkararak önemli bir başarıya imza atmıştı.
Bu yıl düzenlenecek FIFA Ödülleri, futbol dünyasındaki en prestijli ödül olacak. France Football'un geleneksel Ballon d'Or ödülü, pandemi nedeniyle 64 yıllık tarihinde ilk kez sahipsiz kalacak.
EN İYİ ERKEK FUTBOLCU
Cristiano Ronaldo (Juventus)
Robert Lewandowski (Bayern Münih)
Lionel Messi (Barcelona)
EN İYİ KADIN FUTBOLCU
Lucy Bronze (Olympique Lyon)
Pernille Harder (Wolfsburg)
Wendie Renard (Olympique Lyon)
EN İYİ ERKEK KALECİ
Alisson Becker (Liverpool)
Manuel Neuer (Bayern Münih)
Jan Oblak (Atletico Madrid)
EN İYİ KADIN KALECİ
Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon)
Christiane Endler (Paris Saint-Germain)
Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)
EN İYİ ERKEK TEKNİK DİREKTÖR
Marcelo Bielsa (Leeds United)
Hans-Dieter Flick (Bayern Münih)
Jürgen Klopp (Liverpool)
EN İYİ KADIN TEKNİK DİREKTÖR
Emma Hayes (Chelsea)
Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon)
Sarina Wiegman (Hollanda Kadın Milli Takımı)
FIFA PUSKAS ÖDÜLÜ
Giorgian De Arrascaeta (Ceara-Flamengo / Brezilya Serie A)
Son Heung-min (Tottenham-Burnley / İngiltere Premier Lig)
Luis Suarez (Barcelona-Mallorca / La Liga)