Yılın futbolcusu ödülü için Ronaldo, Messi ve Lewandowski yarışacak

Yılın futbolcusu ödülü için Ronaldo, Messi ve Lewandowski yarışacak

17 Aralık'ta sahibini bulacak FIFA Ödülleri'nde adaylar belli oldu. Yılın futbolcusu ödülü için Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Robert Lewandowski yarışacak.

Futbolda yılın en büyük ödülleri için finalistler belli oldu.

Dünya futbolunun patronu, 17 Aralık'ta sahibini bulacak "FIFA Ödülleri" için adayları açıkladı.

Geniş listede ilk 3 sırayı alan isimler, İsviçre'nin Zürih kentindeki ödül töreninde yarışacak.

Yılın futbolcusu adaylarında sürpriz yok. Attığı gollerle Bayern Münih'i Avrupa futbolunun zirvesinde çıkaran Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geride bırakmaya çalışacak.

Yılın kalecisi ödülü üç büyük ismin yarışına sahne olacak. Liverpool'dan Alisson Becker, Bayern Münih'ten Manuel Neuer ve Atletico Madrid'den Jan Oblak "altın eldiven" için son adaylar.

En büyük sürpriz ise "yılın teknik direktörü" adaylarında. Bayern Münih'te yenilmez bir takım yaratan Hans-Dieter Flick ve Liverpool'u 30 yıl sonra lig şampiyonluğuna taşıyan Jurgen Klopp'un rakibi Marcelo Bielsa. "Çılgın" lakabıyla futbol dünyasında ayrı bir yere sahip olan Arjantinli teknik adam, Leeds United'ı 16 yıl sonra Premier League'e çıkararak önemli bir başarıya imza atmıştı.

Bu yıl düzenlenecek FIFA Ödülleri, futbol dünyasındaki en prestijli ödül olacak. France Football'un geleneksel Ballon d'Or ödülü, pandemi nedeniyle 64 yıllık tarihinde ilk kez sahipsiz kalacak.

EN İYİ ERKEK FUTBOLCU

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Robert Lewandowski (Bayern Münih)

Lionel Messi (Barcelona)

EN İYİ KADIN FUTBOLCU

Lucy Bronze (Olympique Lyon)

Pernille Harder (Wolfsburg)

Wendie Renard (Olympique Lyon)

EN İYİ ERKEK KALECİ

Alisson Becker (Liverpool)

Manuel Neuer (Bayern Münih)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

EN İYİ KADIN KALECİ

Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon)

Christiane Endler (Paris Saint-Germain)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

EN İYİ ERKEK TEKNİK DİREKTÖR

Marcelo Bielsa (Leeds United)

Hans-Dieter Flick (Bayern Münih)

Jürgen Klopp (Liverpool)

EN İYİ KADIN TEKNİK DİREKTÖR

Emma Hayes (Chelsea)

Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon)

Sarina Wiegman (Hollanda Kadın Milli Takımı)

FIFA PUSKAS ÖDÜLÜ

Giorgian De Arrascaeta (Ceara-Flamengo / Brezilya Serie A)

Son Heung-min (Tottenham-Burnley / İngiltere Premier Lig)

Luis Suarez (Barcelona-Mallorca / La Liga)