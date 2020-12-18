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Yılın golü ödülünü Son kazandı
FIFA Puskas Ödülü'nün sahibi, Burnley maçında muhteşem bir gole imza atan Heung-Min Son oldu.
- Haber Merkezi
- 18.12.2020 - 11:12
Her sene, yılın en güzel golünü atan futbolcuya verilen Puskas Ödülü, bu sezon da sahibini buldu.
HERKESİ ÇALIMLAYIP ATMIŞTI
Ödülü, Tottenham-Burnley maçında kendi ceza sahasından aldığı topu çalımlarla rakip kaleye kadar götürüp meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Heung-Min Son kazandı.