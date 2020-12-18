Yılın golü ödülünü Son kazandı

FIFA Puskas Ödülü'nün sahibi, Burnley maçında muhteşem bir gole imza atan Heung-Min Son oldu.

Her sene, yılın en güzel golünü atan futbolcuya verilen Puskas Ödülü, bu sezon da sahibini buldu.

HERKESİ ÇALIMLAYIP ATMIŞTI

Ödülü, Tottenham-Burnley maçında kendi ceza sahasından aldığı topu çalımlarla rakip kaleye kadar götürüp meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Heung-Min Son kazandı.