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    Yılın golü ödülünü Son kazandı

    FIFA Puskas Ödülü'nün sahibi, Burnley maçında muhteşem bir gole imza atan Heung-Min Son oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2020 - 11:12
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    Yılın golü ödülünü Son kazandı

    Her sene, yılın en güzel golünü atan futbolcuya verilen Puskas Ödülü, bu sezon da sahibini buldu.

    Yılın golü ödülünü Son kazandı #1

    HERKESİ ÇALIMLAYIP ATMIŞTI

    Ödülü, Tottenham-Burnley maçında kendi ceza sahasından aldığı topu çalımlarla rakip kaleye kadar götürüp meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Heung-Min Son kazandı.

    Yılın golü ödülünü Son kazandı #2

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