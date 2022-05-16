Yolanthe Cabau, hemcinsiyle ilişki yaşadığını itiraf etti

2019 yılında eski futbolcu Wesley Sneijder'den boşanan 37 yaşındaki oyuncu Yolanthe Cabau, gençliğinde bir kızla ilişki yaşadığını itiraf etti.

Eski eşi Wesley Sneijder'ın Galatasaray'da oynadığı süre zarfında taraftarların yengesi olarak tanınan Yolanthe Cabau, Hollanda basınına çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

36 yaşındaki Yolanthe Cabau, cinsellik itirafıyla ağızları açık bıraktı.

Cabau, "İlk ciddi ilişkimi yaşadığımda 13 yaşındaydım. Bu ilişkim beş yıl sürdü" dedi.

"Yıllar önce bir kızla ilişkim olmuştu"

Çılgın bir cinsel hayatı olmadığını söyleyen Yolanthe Cabau, "Yıllar önce bir kızla ilişkim olmuştu. Bundan utanmıyorum. Ona karşı derin duygularım yoktu. Alkollü olduğumuzda bazı şeyler yaşıyorduk." diye konuştu.

Sneijder'den 2019'da ayrılmıştı

İspanya doğumlu güzel model, 2010 yılında evlendiği Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'den 2019 yılında ayrılmıştı.

Sneijder'in Galatasaray 2013 yılında transfer olmasıyla hayatının bir bölümünü İstanbul'da da geçiren Yolanthe Cabau'ya sarı kırmızılı taraftarlar, "Yenge" lakabını takmıştı.Sneijder'in Yolanthe'yi aldattığı için boşanmanın gerçekleştiği açıklanmıştı.