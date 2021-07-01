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    Younes Belhanda, Adana Demirspor'la temas halinde

    Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un transfer etmek istediği Faslı yıldız, Mavi Şimşekler'in Başkanı Murat Sancak'ı Instragram üzerinden takibe aldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 16:49
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    Younes Belhanda, Adana Demirspor'la temas halinde

    Geçtiğimiz sezonun son haftalarında Türk Telekom zemini nedeniyle yaptığı konuşma sonrasında Mustafa Cengiz yönetiminin sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği Younes Belhanda, Adana Demirspor'la Süper Lig'e dönebilir.

    Younes Belhanda, Adana Demirspor la temas halinde #1

    MURAT SANCAK'I TAKİBE ALDI

    Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın da transfer görüşmesini doğruladığı Belhanda, Sancak'ı sosyal medya üzerinden takibe aldı.

    Faslı futbolcunun transferiyle ilgili geçtiğimiz günlerde konuşan Sancak, "Belhanda ve Lille Kulübü’nün kaptanı Fonte ile görüşüyoruz. Bu transferler kolay olmuyor. İyi bir ev, iyi bir araba, iyi şartlar istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

    Younes Belhanda, Adana Demirspor la temas halinde #2

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