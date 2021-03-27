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    Younes Belhanda Valencia ile temas halinde

    Younes Belhanda Valencia ile temas halinde

    Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan Younes Belhanda'nın İspanyol takımı Valencia'ya transfer olma ihtimalinin olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.03.2021 - 16:43
    • Güncelleme : 27.03.2021 - 17:05
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    Galatasaray ile olan sözleşmesi feshedilen Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın İspanya'ya transfer olabileceği belirtildi.

    VALENCIA İLE GÖRÜŞÜYOR

    İspanya'da yayın yapan Fichajes'in haberine göre; Valencia, bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki Faslı oyuncuyla görüşüyor.

    Ekonomik durum nedeniyle bonservisi elinde olan futbolculara yönelen İspanyol ekibinin Belhanda ile yakın zamanda sözleşme imzalayabileceği belirtildi.

    JAVI GARCIA ONAY VERDİ

    Öte yandan haberde, Valencia Teknik Direktörü Javi Garcia'nın da, Younes Belhanda'nın transferine onay verdiği ve kadrosunda görmek istediği vurgulandı.

    Younes Belhanda Valencia ile temas halinde #1

    NEDEN AYRILMIŞTI?

    Galatasaray, 10 Mart'ta Belhanda ile yollarını ayırmıştı. Süper Lig'in 28. hatasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ardından, kötü zemini eleştiren ve yöneticileri zeminle ilgilenmemekle itham eden Faslı futbolcunun sözleşmesi, "Kulübün imajını sarstığı" gerekçesiyle tek taraflı feshedilmişti.

    Younes Belhanda Valencia ile temas halinde #2

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