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- Youri Tielemans'tan klas gol
Youri Tielemans'tan klas gol
Leicester City-Manchester United maçında Youri Tielemans, harika bir golle takımını 1-1'lik skora taşıdı.
- Haber Merkezi
- 16.10.2021 - 18:05
- Güncelleme : 16.10.2021 - 18:07
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Leicester City, evinde Manchester United'ı ağırlıyor.
19. dakikada Mason GreenWood ile 1-0 öne geçen Manchester United'a cevap çok gecikmedi.
TIELEMANS'TAN KLAS GOL
30. dakikada sahneye çıkan Youri Tielemans, topa enfes bir vuruş yaptı ve ağlara gönderdi.
Bu golle ilk yarı 1-1'lik skorla sona erdi.