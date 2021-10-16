Youri Tielemans'tan klas gol

Leicester City-Manchester United maçında Youri Tielemans, harika bir golle takımını 1-1'lik skora taşıdı.

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Leicester City, evinde Manchester United'ı ağırlıyor.

19. dakikada Mason GreenWood ile 1-0 öne geçen Manchester United'a cevap çok gecikmedi.

TIELEMANS'TAN KLAS GOL

30. dakikada sahneye çıkan Youri Tielemans, topa enfes bir vuruş yaptı ve ağlara gönderdi.

Bu golle ilk yarı 1-1'lik skorla sona erdi.

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