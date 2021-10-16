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    Youri Tielemans'tan klas gol

    Youri Tielemans'tan klas gol

    Leicester City-Manchester United maçında Youri Tielemans, harika bir golle takımını 1-1'lik skora taşıdı.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2021 - 18:05
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 18:07
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    İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Leicester City, evinde Manchester United'ı ağırlıyor.

    19. dakikada Mason GreenWood ile 1-0 öne geçen Manchester United'a cevap çok gecikmedi.

    TIELEMANS'TAN KLAS GOL

    30. dakikada sahneye çıkan Youri Tielemans, topa enfes bir vuruş yaptı ve ağlara gönderdi.

    Bu golle ilk yarı 1-1'lik skorla sona erdi.

    Golü izlemek için tıklayınız

    Youri Tielemans tan klas gol #1

    Youri Tielemans tan klas gol #2

    Youri Tielemans tan klas gol #3

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