Youssoufa Moukoko, Nuri Şahin'in rekorunu kırdı

Bundesliga'nın 8. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Hertha Berlin'i 5-2 mağlup etti. Maçın yıldızı ikinci yarıda 4 gol atan Haaland olurken Youssoufa Moukoko da Nuri Şahin'in rekorunu kırdı.

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 8. haftasında Berlin Olimpiyat Stadı’nda Hertha Berlin’e konuk oldu. Norveçli futbolcu Erling Haaland'ın 4 golle yıldızlaştığı mücadeleden Borussia Dortmund, 5-2 galip ayrıldı.

NURİ'NİN REKORUNU KIRDI

7 golle sahne olan karşılaşmada bir rekor da kırıldı.

Cuma günü 16. doğum gününü kutlayan Kamerun asıllı futbolcu Youssofa Moukoko, maçın 85. dakikasında Haaland’ın yerine oyuna girdi.

15 YILDIR REKOR NURİ'DEYDİ

16 yaşından 1 gün almışken karşılaşmaya dahil olan Moukoko böylelikle Bundesliga’da forma giyen en genç futbolcu unvanını aldı ve Nuri Şahin’in yaklaşık 15 yıllık rekorunu kırdı.

Eski milli futbolcu Nuri Şahin 16 yaş 335 günlükken Dortmund formasıyla Bundesliga’da forma giyen en genç futbolcu rekorunu 2005 yılından bu yana elinde bulunduruyordu.