Youssoufa Moukoko'nun 4 yaş daha büyük olduğu ortaya çıktı

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Nice'te kiralık olarak forma giyen Youssoufa Moukoko için gündem yaratan bir açıklama geldi.

Bonservisi Dortmund'da olan ve Nice forması giyen Youssoufa Moukoko'nun babası Joseph Moukoko, yıldız futbolcunun 20 değil 24 yaşında olduğunu söyledi.

"BENİM OĞLUM DEĞİL"

Joseph Moukoko, Bild'e yaptığı açıklamada şunları dedi:

Ben Youssoufa'nın biyolojik babası değilim. Benim ve karım Marie'nin oğlu değil.

"20 DEĞİL, 24 YAŞINDA!"

Hücum oyuncusunun gerçek yaşının 20 olmadığını söyleyen Moukoko, şu ifadeleri kullandı:

O 20 Kasım 2004'te de doğmadı. Ona sahte doğum belgesi aldım. 2004 yılında değil aslında 2000 yılında doğdu.

NICE'E KİRALANMIŞTI

Dortmund'dan 12 milyon euro satın alma opsiyonuyla Nice'e kiralanan Alman futbolcu, Ligue 1'de 13 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.