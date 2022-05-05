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Yunanistan Ligi'nde şampiyon Olympiakos
Yunanistan Ligi'nde Olympiakos, PAOK deplasmanına konuk oldu. Maçı 2-1 kazanan deplasman ekibi, aldığı bu sonuçla şampiyonluğunu ilan etti.
- 05.05.2022 - 09:17
- Güncelleme : 05.05.2022 - 09:53
Tüm liglerde şampiyonlar yavaş yavaş belli olurken Yunanistan Ligi'nden de şampiyonluk haberi geldi.
Yunanistan Süper Ligi'nin 30. haftasında Olympiakos, en yakın takipçisi PAOK'a konuk oldu. Deplasman ekibi maçı 2-1 kazandı ve sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
PAOK, 10. dakikada Thomas Murg ile öne geçip ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen Olympiakos, 51. dakikada Rony Lopes ile beraberliği yakaladı.
Kırmızı-beyazlılar, 62. dakikada ise Oleg Reabciuk ile 2-1 öne geçti ve maçı bu skorla bitirmeyi başardı.
47. şampiyonluk
Bu sonuçla Olympiakos, 47. lig şampiyonluğuna ulaştı.
Olympiakos, 2021-22 sezonundaki kalan maçlarında Aris, Panathinaikos, PAOK ve AEK ile karşılaşacak.