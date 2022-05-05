Yunanistan Ligi'nde şampiyon Olympiakos

Yunanistan Ligi'nde Olympiakos, PAOK deplasmanına konuk oldu. Maçı 2-1 kazanan deplasman ekibi, aldığı bu sonuçla şampiyonluğunu ilan etti.

Tüm liglerde şampiyonlar yavaş yavaş belli olurken Yunanistan Ligi'nden de şampiyonluk haberi geldi.

Yunanistan Süper Ligi'nin 30. haftasında Olympiakos, en yakın takipçisi PAOK'a konuk oldu. Deplasman ekibi maçı 2-1 kazandı ve sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

PAOK, 10. dakikada Thomas Murg ile öne geçip ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen Olympiakos, 51. dakikada Rony Lopes ile beraberliği yakaladı.

Kırmızı-beyazlılar, 62. dakikada ise Oleg Reabciuk ile 2-1 öne geçti ve maçı bu skorla bitirmeyi başardı.

47. şampiyonluk

Bu sonuçla Olympiakos, 47. lig şampiyonluğuna ulaştı.

Olympiakos, 2021-22 sezonundaki kalan maçlarında Aris, Panathinaikos, PAOK ve AEK ile karşılaşacak.