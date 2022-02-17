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    Yunanistan'da kaleci hat-trick yaptı

    Yunanistan'da 37 yaşındaki kaleci Grigoris Athanasiou bir maçta hat-trick yaparak viral oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 10:17
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    Yunanistan'da kaleci hat-trick yaptı

    Yunanistan 4. küme maçında 37 yaşındaki eldiven Grigoris Athanasiou yaptığı hat-trick ile gündem oldu.

    Aetos Vassilikon ile Pavlos Melas AO'nun karşılaştığı mücadelede Pavlos'un kalecisi Grigoris Athanasiou golleriyle Avrupa basınında viral oldu.

    ÜÇ PENALTIYI DA GOLE ÇEVİRDİ

    Ancak tecrübeli kalecinin gollerinin tamamı penaltıdan geldi. Pavlos Melas maç boyunca üç penaltı kazanırken Athanasiou üç penaltıyı da gole çevirmeyi başardı.

    Yunanistan da kaleci hat-trick yaptı #1

    Yunanistan da kaleci hat-trick yaptı #2

    Yunanistan da kaleci hat-trick yaptı #3


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