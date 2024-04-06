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Yunus Akgün asist yaptı! Leicester City, 3 puana uzandı

Yunus Akgün asist yaptı! Leicester City, 3 puana uzandı Leicester City, İngiltere Championship'in 41. haftasında sahasında Birmingham City'i 2-1 yendi. Bu müsabakada oyuna sonradan dahil olan milli oyuncu Yunus Akgün takımına 3 puana getiren golün asistini yaptı.