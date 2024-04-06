Yunus Akgün asist yaptı! Leicester City, 3 puana uzandı

İngiltere Championship'in 41. hafta mücadelesinde Leicester City ile Birmingham City karşı karşıya geldi.
King Power Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Leicester 2-1'lik skorla kazandı.
Galibiyet golünün asisti Yunus'dan geldi
Leicester City, 28. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'un golüyle öne geçti. Birmingham, 45. dakikada Jay Stansfield'ın golüyle skoru eşitledi.
81. dakikada oyuna giren Yunus Akgün, 87. dakikada Stephy Mavididi'nin attığı golün asistini yaptı ve takımına kritik bir galibiyet getirdi.
Leicester liderliğe devam etti
Leicester, bitime 5 maç kala puanını 88 yaptı ve 1 maç eksiğine karşın liderliğini sürdürdü. Birmingham ise 42 puanla sondan 3. sırada yer aldı ve ateş hattından çıkamadı.
Leicester City, gelecek hafta Milwall'a konuk olacak. Birmingham ise sahasında Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff'i ağırlayacak.
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