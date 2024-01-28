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Yunus Akgün muhteşem bir gol attı: Leicester City turladı

Yunus Akgün muhteşem bir gol attı: Leicester City turladı Leicester City'nin FA Cup 4. turunda konuk ettiği Birmingham City'yi 3-0 yenerek tur atladığı karşılaşmada milli futbolcumuz Yunus Akgün muhteşem bir gole imza attı.