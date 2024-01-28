Yunus Akgün muhteşem bir gol attı: Leicester City turladı

ensonhaber.com
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. turunda Leicester City, Birmingham City'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başararak adını bir üst tura yazdırdı.
Yunus Akgün'den jeneriklik gol
Leicester City'nin gollerini 47'de Jamie Vardy, 72'de Yunus Akgün ve 88'de Dennis Praet attı.
Galatasaray'dan kiralanan 23 yaşındaki milli futbolcumuzun muhteşem golü beğeni topladı.
Leicester City'nin bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış