Yunus Akgün son dakikalarda oynadı: Leicester City beraberliğe razı oldu

ensonhaber.com
İngiltere Championship'in 28. haftasında Leicester City, Ipswich Town'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip 31. dakikada Leif Davis'in kendi kalesine attığı golle öne geçerken konuk takım 89. dakikada Jeremy Sarmiento ile beraberliği yakaladı.
Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Yunus Akgün son dakikalarda oyuna girdi
Leicester City'de milli futbolcumuz Yunus Akgün, 81. dakikada maça dahil oldu.
Bu beraberlikte puanını 66'ya yükselterek liderliğini devam ettiren Leicester City bir sonraki maçında Swansea City'yi konuk edecek.
Puanını 59 yapan Ipswich Town ise Preston North End deplasmanına gidecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış