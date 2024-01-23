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Yunus Akgün son dakikalarda oynadı: Leicester City beraberliğe razı oldu

Yunus Akgün son dakikalarda oynadı: Leicester City beraberliğe razı oldu Leicester City, Championship'in 28. haftasında konuk ettiği Ipswich Town ile 1-1 berabere kaldı.