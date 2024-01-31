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Yunus Akgün yine attı: Leicester City galip geldi

Yunus Akgün yine attı: Leicester City galip geldi Leicester City'nin Championship'in 29. haftasında konuk ettiği Swansea City'yi 3-1 mağlup ettiği maçta milli futbolcumuz Yunus Akgün takımının 3. golünü attı.