Yunus Akgün'lü Leicester City galibiyeti 3 golle aldı

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İngiltere Championship'in 45. haftasında Preston North End, Leicester City'yi ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Leicester City'ye galibiyeti getiren golleri 36 ve 52. dakikalarda Jaime Vardy ile 67. dakikada Kasey McAteer kaydetti.
Yunus Akgün ilk 11'de başladı
Leicester City'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Yunus Akgün, 75 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla puanını 97'ye yükselten Leicester City, ligin son haftasında Blackburn Rovers'ı konuk edecek.
63 puanda kalan Preston North End ise West Bromwich Albion deplasmanına gidecek.
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