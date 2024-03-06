Yunus Akgün'lü Leicester City, Sunderland'i tek golle geçti

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İngiltere Championship'in 36. haftasında Sunderland, Leicester City'yi ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 13. dakikada Jamie Vardy ile bulduğu golle 1-0 kazanmayı başardı.
Yunus Akgün ilk 11'de başladı
Leicester City'de milli futbolcumuz Yunus Akgün karşılaşmaya 11'de başlayarak 72 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetle birlikte puanını 81'e yükselten Leicester City ligdeki bir sonraki maçında Hull City deplasmanına gidecek.
47 puanda kalan Sunderland ise Southampton'a konuk olacak.
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