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    Yuri Vernydub: Ölmekten korkmuyorum

    Yuri Vernydub: Ölmekten korkmuyorum

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i deplasmanda yenen Sheriff'in teknik direktörlüğünü yapan Yuri Vernydub, Ukrayna ordusuna katıldıktan sonra ilk kez konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 10:17
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    Bu sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Moldova ekibi Sheriff'in başında Real Madrid'i deplasmanda 2-1'lik skorla deviren Ukraynalı hoca Yuri Vernydub, Ukrayna-Rusya savaşı sonrası ülkesine dönmüş ve orduya katılmıştı.

    "ÖLMEKTEN KORKMUYORUM"

    Bu kararıyla ilgili olarak Vernydub, "İşgal başlayınca oğlum aradı ve ailem beni durdurmak istemesine rağmen hemen Ukrayna'ya (11 saatte) döndüm. Çocuklarım ve torunlarım Moldova'ya dönebilir. Ancak ben ve eşim, burada kalmaya devam edeceğiz. 120 km. uzaklıkta şiddetli çatışmalar var. Nasıl silah kullanacağımı biliyorum ve ölmekten asla korkmuyorum." diye konuştu.

    Yuri Vernydub: Ölmekten korkmuyorum #1

    Yuri Vernydub: Ölmekten korkmuyorum #2


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