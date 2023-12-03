Yusuf Yazıcı attı, Lille galibiyeti aldı Ligue 1'in 14. haftasında Lille, Yusuf Yazıcı'nın da gol attığı maçta Metz'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

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Fransa Ligue 1'in 14. hafta mücadelesinde Lille ile Metz karşı karşıya geldi. ,

Decathlon Arena'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Lille 2-0'lık skorla kazandı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 45+2'de Yusuf Yazıcı ve 45+6'da Jonathan David getirdi.

Metz'de 29. dakikada Simon Elisor ve 55. dakikada Lamine Camara penaltı vuruşlarından yararlanamadı.

Yusuf, 70 dakika forma giydi

Ev sahibi Lille'de milli oyuncu Yusuf Yazıcı, karşılaşmada 70 dakika süre aldı. Bu sonuçla birlikte Lille puanını 26 yaptı. Konuk ekip Metz ise 16 puanda kaldı.