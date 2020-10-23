Yusuf Yazıcı Avrupa Ligi'nde haftanın takımında

A Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Sparta Prag maçındaki performansıyla UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde yer aldı.

Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

3 GOL ATMIŞTI

Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının en iyi 11'i, UEFA'nın internet sitesinde duyuruldu.

Lille'in deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup ettiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı'nın da yer aldığı kadro, şu şekilde:



Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb).



Defans: James Tavernier (Rangers), David Luiz (Arsenal), Juan Foyth (Villarreal), Simen Jukleröd (Antwerp).



Orta saha: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Takefusa Kubo (Villarreal).



Forvet: Darwin Nunez (Benfica), Yusuf Yazıcı (Lille).



