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    Yusuf Yazıcı durdurulamıyor

    Rusya Premier Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde CSKA Moskova, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 2-1 mağlup ederken milli futbolcu Yusuf Yazıcı, gol sayısını 3'e çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 09:47
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    Yusuf Yazıcı durdurulamıyor

    CSKA Moskova ile harika bir başlangıç yaparak daha ilk maçında golle tanışan Yusuf, Lokomotiv Moskova'yı da boş geçmedi.

    Yusuf, CSKA Moskova'nın Lokomotiv Moskova'yı 2-1 yendiği maçta bir gol atarak takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.

    3 GOL 2 ASİST

    CSKA ile dördüncü maçına çıkan yıldız orta saha, 3 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.

    Bonservisi Lille'de bulunan 25 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar Fransız ekibinden kiralanmıştı.

    Yusuf'un Lille ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Yusuf Yazıcı durdurulamıyor #1


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