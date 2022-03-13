Yusuf Yazıcı durdurulamıyor

Rusya Premier Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde CSKA Moskova, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 2-1 mağlup ederken milli futbolcu Yusuf Yazıcı, gol sayısını 3'e çıkardı.

CSKA Moskova ile harika bir başlangıç yaparak daha ilk maçında golle tanışan Yusuf, Lokomotiv Moskova'yı da boş geçmedi.

Yusuf, CSKA Moskova'nın Lokomotiv Moskova'yı 2-1 yendiği maçta bir gol atarak takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.

3 GOL 2 ASİST

CSKA ile dördüncü maçına çıkan yıldız orta saha, 3 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.

Bonservisi Lille'de bulunan 25 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar Fransız ekibinden kiralanmıştı.

Yusuf'un Lille ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.