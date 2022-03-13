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Yusuf Yazıcı durdurulamıyor
Rusya Premier Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde CSKA Moskova, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 2-1 mağlup ederken milli futbolcu Yusuf Yazıcı, gol sayısını 3'e çıkardı.
- Haber Merkezi
- 13.03.2022 - 09:47
CSKA Moskova ile harika bir başlangıç yaparak daha ilk maçında golle tanışan Yusuf, Lokomotiv Moskova'yı da boş geçmedi.
Yusuf, CSKA Moskova'nın Lokomotiv Moskova'yı 2-1 yendiği maçta bir gol atarak takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.
3 GOL 2 ASİST
CSKA ile dördüncü maçına çıkan yıldız orta saha, 3 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.
Bonservisi Lille'de bulunan 25 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar Fransız ekibinden kiralanmıştı.
Yusuf'un Lille ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.