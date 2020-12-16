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Yusuf Yazıcı Fransa'da gollerine devam ediyor
Fransa 1. Ligi'nde Dijon deplasmanına çıkan Lille, Yusuf Yazıcı ile öne geçti.
- Haber Merkezi
- 16.12.2020 - 21:51
Milli futbolcularımız, Avrupa'da adlarından gururla söz ettirmeyi sürdürüyor.
Lille, Ligue 1'in 15.haftasında Dijon ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
LİLLE, YUSUF YAZICI İLE ÖNE GEÇTİ
Milli oyuncular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de, Burak Yılmaz'ın yedek olduğu kritik maçta konuk ekip Lille, Yusuf'un 19. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Yusuf Yazıcı, golün ardından sevinçlerini birlikte paylaştı.
Karşılaşma devam ediyor.