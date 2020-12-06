Yusuf Yazıcı gol attı; Lille, Monaco'yu devirdi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Monaco'yu 2-1 yenerken oyuna girdikten 3 dakika sonra gol atan Yusuf'a asisti yapan Burak Yılmaz oldu.

Fransa Ligi ekiplerinden Lille'de Türk futbolcuların müthiş performansı devam ediyor.

Evinde ligin bir diğer güçlü ekibi Monaco'yu ağırlayan Lille rakibini Jonathan David ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2-1 yenerken lig sıralamasında da 26 puanla 2. sıraya yükseldi. Monaco'nun tek golü genç futbolcu Pietro Pellegri'den geldi.

"TURKISH DELIGHT"

62. dakikada oyuna giren Yusuf Yazıcı dakikalar 65'i gösterirken Burak Yılmaz'ın sağ kanattan taşıdığı topu güzel bir vuruşla ağlara göndererek takımının 2. golünü kaydetti.

Milli futbolcuların bu işbirliği sonucunda yayıncı kuruluşta maçı anlatan Fransız spikerin gol sonrasında "Turkish Delight" (Türk lokumu) ifadelerini kullanması ise dikkat çekti.