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Yusuf Yazıcı ile Lille, ligde ilk galibiyetini aldı

Yusuf Yazıcı ile Lille, ligde ilk galibiyetini aldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Lille, sahasında Montpellier'i 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini elde ederken, Yusuf Yazıcı da ligde attığı ilk golle siftah yaptı.