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- Yusuf Yazıcı ile Lille, ligde ilk galibiyetini aldı
Yusuf Yazıcı ile Lille, ligde ilk galibiyetini aldı
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Lille, sahasında Montpellier'i 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini elde ederken, Yusuf Yazıcı da ligde attığı ilk golle siftah yaptı.
- AA
- 29.08.2021 - 22:36
- Güncelleme : 29.08.2021 - 22:44
Fransa'da ligin son şampiyonu Lille, 45. dakikada milli futbolcu Yusuf Yazıcı ve 56. dakikada David'in golleriyle galibiyete uzandı.
MONTPELLİER 73. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI
Konuk takım, tek golünü 45+4. dakikada Laborde ile bulurken, 73. dakikada Sambia'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
YUSUF VE BURAK İLK 11'DEYDİ
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolculardan Yusuf Yazıcı 83, Burak Yılmaz 90 dakika sahada kaldı. Zeki Çelik ise 90. dakikada Burak Yılmaz'ın yerine oyuna girdi.
(Görseller beIN Sports'tan alınmıştır)